Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Hoca Değişikliği
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan başantrenör ile yol ayrımına gidildiği bildirildi.
55 yaşındaki başantrenör, geçen sezon başında göreve getirilmişti.
Kaynak: AA
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