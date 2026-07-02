Fenerbahçe Kampını Tamamladı

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 24 Haziran'dan bugüne Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzce'deki son antrenmanını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarına 5 Temmuz'dan itibaren Avusturya'da devam edecek. Sarı-lacivertliler burada hazırlık maçları da oynayacak.