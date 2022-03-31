Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk çalışmaları sonrasında 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.