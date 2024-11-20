Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Tadic'in doğum günü kutlandı.

20.11.2024 14:21
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Dusan Tadic'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic için tesislerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dusan Tadic, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Kutlamada teknik ekip ve oyuncular Tadic'i tebrik ederken, 36 yaşına giren Sırp futbolcu da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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