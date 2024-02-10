Fenerbahçe Kış Transfer Döneminde Güçlendi, 7 Oyuncusunu Kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kış Transfer Döneminde Güçlendi, 7 Oyuncusunu Kiraladı

Fenerbahçe Kış Transfer Döneminde Güçlendi, 7 Oyuncusunu Kiraladı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu için yapılan kış transfer döneminde önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, aynı zamanda 7 oyuncusunu da kiralık olarak gönderdi. İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü gibi isimler takıma katılırken, Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Samet Akaydin, Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Tiago Çukur ise kiralık olarak ayrıldı.

10.02.2024 12:09
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Fenerbahçe kış transfer döneminde önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, 7 oyuncusunu da kiralık olarak gönderdi.

2023-2024 sezonu için 11 Ocak'ta başlayan ve 9 Şubat gecesi sona eren 2. Transfer ve Tescil dönemi döneminde Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Yaz döneminde de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın listesinde yer alan Rade Krunic, 13 Ocak'ta Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Bosna Hersekli futbolcunun transferi konusunda İtalyan ekibi Milan ile anlaşmaya varılırken, Krunic satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak takıma katıldı.

İtalyan savunmacı Fenerbahçe'de

Serie A'da Juventus formasıyla birçok imza atan, İtalya ile Avrupa şampiyonluğu bulunan Leonardo Bonucci, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek. Sezon başında Alman ekibi Union Berlin takımına transfer olan 36 yaşındaki stoper, ocak ayında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. İtalyan futbolcu, takımın üst üste sakatlık yaşadığı stoper bölgesinde önemli bir takviye oldu.

Çağlar Söyüncü hamlesi

2016 yazında Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve daha sonrasında Leicester ve Atletico Madrid formaları giyen Çağlar Söyüncü, kiralık olarak Fenerbahçe'ye geldi. Söyüncü, bu sezon Atletico formasıyla 9 maça çıkarken, sezonu sarı-lacivertli takımda tamamlayacak. Fenerbahçe, Çağlar'ın transferi için İspanyol ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

2 sezon Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, ara transfer döneminin son gününde sarı-lacivertli takıma döndü. Teknik heyetin yerli forvet takviyesi doğrultusunda milli futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi.

Giden futbolcular

Yaz transfer döneminde oyuncu satışından yaklaşık 56 milyon Euro bedeli kasasına koyan Fenerbahçe, en yüksek rakama bu transfer döneminde ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde ise 7 futbolcusunu kiraladı. Umut Nayir Pendikspor'a, Emre Mor Fatih Karagümrük'e, Bartuğ Elmaz Sivasspor'a, Samet Akaydin Yunan ekibi Panathinaikos'a, Portekizli futbolcu Miguel Crespo İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique de ülkesinin RB Bragantino'ya, Tiago Çukur da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık olarak gitti.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki Barış Sungur, Darıca Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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