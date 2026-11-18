Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı hazırlığını Can Bartu'da sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular core, pas ve taktik çalışmalar yaptı, hazırlık yarın sürecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?