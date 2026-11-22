Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 90+3'te 2-2'yi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 61. dakikada Skriniar ile öne geçti; Kocaelispor 71'de Berkan Kutlu'nun penaltısıyla eşitliği sağladı, 76'da Maglica ile öne geçti; Greenwood 90+3'te skoru 2-2'ye getirdi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Metehan Altunbaş), Berkan Kutlu, Sissoho, Baku (Dk. 60 Gulliksen), Gonçalo (Dk. 85 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 90+1 Aye)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan (Dk. 86 Mert Müldür), Guendouzi (Dk. 78 Kante), İsmail Yüksek (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Dk. 86 Nene), Greenwood, Lukaku (Dk. 46 Vedat Muric)
Goller: Dk. 61 Skriniar, Dk. 90+3 Greenwood (Fenerbahçe), Dk. 71 Berkan Kutlu (penaltıdan), Dk. 76 Maglica (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Baku, Dk. 81 Gulliksen, Dk. 85 Serhat Öztaşdelen, Dk. 90+5 Metehan Altunbaş (Kocaelispor), Dk. 69 Guendouzi, Dk. 69 Levent Mercan, Dk. 71 Ederson, Dk. 75 Skriniar, Dk. 83 Oppong, Dk. 90 Greenwood (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood'un sert şutunda, Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ kenar çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
68. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde Maglica'nın indirdiği topu Semedo uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Semedo'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Gulliksen'in şutunda, top üst direkten dışarı gitti.
76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Maglica'nın yerden şutunda, barajın altından geçen top filelerle buluştu: 2-1
90+3. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında Greenwood'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
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