Kocaelisporlu Uğur Kaan Yıldız, "Takım halinde maça çok iyi hazırlanmıştık, hocamızın istediklerini sahada uyguladık. Maç avucumuzun içindeydi ama ne yazık ki iki puanı bırakan, kaybeden taraf biz olduk" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki sağ beki Uğur Kaan Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda yedikleri beraberlik golü için çok üzgün olduklarını söyleyen Uğur Kaan Yıldız, "İki takımı da buradan kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele oldu. Bize gelecek olursak da elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten takım halinde maça çok iyi hazırlanmıştık, hocamızın istediklerini sahada uyguladık. Maç avucumuzun içindeydi ama ne yazık ki Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika yediğimiz golle iki puanı bırakan, kaybeden taraf biz olduk. Gerçekten çok üzgünüz. İçeride de zaten hem hocamız hem de takım arkadaşlarımız olarak maçı değerlendirdik. Şimdi bu maçın defteri kapandı, önümüzde çok zorlu bir Çorum deplasmanı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp inşallah buraya üç puanla dönen taraf biz olacağız" diye konuştu.

'İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI'

Kocaelispor taraftarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu söyleyen Yıldız, "Bir parantez de taraftarımıza açmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar onların desteğini hissettik. Onları buradan belki de üzgün gönderiyoruz evlerine. Bunun için özür dileriz ama hem takım arkadaşlarıma, taraftarımıza, hocalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.