Fenerbahçe Kongre Üyesi Burhan Özbilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Eleştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kongre Üyesi Burhan Özbilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Eleştirdi

17.06.2023 14:01

Fenerbahçe'nin mali genel kurulunda konuşan kongre üyesi Burhan Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ı siyaset dışı kalması nedeniyle takdir etmesini eleştirdi. Özbilgin ayrıca, Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye en büyük zararı verdiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulunda söz alan kongre üyesi Burhan Özbilgin, kürsüden yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ı siyaset dışı kalması nedeniyle takdir etmesini eleştirdi.

"SENİN BAKANLARIN NEDEN TRİBÜNDEYDİ?"

Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Trabzonspor şampiyon olurken senin bakanların neden protokolde değildi, niye tribündeydi? Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Kongre üyesi o kadar bakanın var. " dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI ERDOĞAN'DAN GÖRDÜK"

Özbilgin ayrıca, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Fırat Duran: O sırada RTE: Ben ne alaka? Kemal sana söz demedi mi ?? Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • crazy pence: Artık Fenerbahçeli değilim Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Bir Fenerbahçe li olarak Burhan otur oturduğun yerde bize en büyük zararı yönetim ve senin gibi din düşmanları verdi Cevap Yaz 169 41 Yayından Kaldır
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