Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam com Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.
Ev sahibi statüsündeki Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Zajc, Willian Arao, Alioski, Emre Mor, Lincoln, Valencia
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika