Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

29.08.2022 10:03
Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

Jorge Jesus yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu akşam ligin güçlü takımlarından Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak. İşte saat 19.15'te başlayacak zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam com Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

SARI LACİVERTLİLER 3 MAÇTA 13 GOL ATARAK ÖNE ÇIKTI

Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı.

Ev sahibi statüsündeki Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

FENER 10 OYUNCUSUNU KADROYA ALMADI

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Joshua King, Mergim Berisha, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas, Armindo Bruma, Tiago Çukur ve Burak Kapacak maç kadrosunda yer almıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Zajc, Willian Arao, Alioski, Emre Mor, Lincoln, Valencia

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, İngiliz stoper Caulker'ı renklerine bağladı Fatih Karagümrük, İngiliz stoper Caulker'ı renklerine bağladı Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
07:57 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi kırtasiye masrafları velilerin canını sıkıyor! Harcamalar 1.500 liraya kadar değişkenlik gösteriyor
07:40 Akşener'den "balkon konuşması" sözleri: Biz seçimi kazandığımızda kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlarda yapacağız
03:34 Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement