Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.