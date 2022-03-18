Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18.03.2022 15:07
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç oynandı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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