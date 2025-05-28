Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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