Fenerbahçe, Konya\'da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya ulaştı. Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle ve futbolcular taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti. - KONYA