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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçına 2 değişiklik ile çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçına 2 değişiklik ile çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları İstanbulspor maçı 11'ine göre Konyaspor maçına 2 değişiklik ile çıktı. Fred ve İrfan Can Kahveci formalarına kavuşurken, Cengiz Ünder yedek başladı. Joshua King ilk kez 11'de sahaya çıktı, Dusan Tadic ise ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Fenerbahçe'de Djiku, Osayi-Samuel, Becao ve Zajc ise kadroda yer almadı. Sefa Kalya için tribünde pankart açıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçına 2 değişiklik ile çıktı
10.01.2024 - 20:20,
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları İstanbulspor maçı 11'ine göre Konyaspor maçına 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan İstanbulspor maçı 11'inden 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Ligde kart cezasını tamamlayan Fred ile İrfan Can Kahveci formasına kavuşurken, Cengiz Ünder yedek başladı. İsmi ilk 11'de yazılı olan Miguel Crespo, ısınma bölümünde yaşadığı problem nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

King, ilk kez 11'de

İsmail Kartal, Konyaspor müsabakasında hücumun sol kanadında Joshua King'e şans verdi. Norveçli oyuncu bu sezon ligde 8 kez mücadele ederken, ilk kez 11'de sahaya çıktı. King, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta görev aldı.

Tadic ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, ilk kez maça yedek kulübesinde başladı. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahada olurken 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Joshua King ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ise yedek bekledi.

Sefa Kalya unutulmadı

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin eski liderlerinden Sefa Kalya için tribünde pankart açıldı. Sefa Kalya'nın vefatının yıl dönümünde kale arkasında "Fenerbahçe için atar kalbimiz, Sefa Reis her şeyimiz" pankartı yer alırken, tribünler de tezahüratta bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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