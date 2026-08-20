Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.