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Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında 5 gol atarak bu sezon rekor kırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında 5 gol atarak bu sezon rekor kırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk etti ve ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe, bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu. Daha önce İstanbulspor maçında da ilk yarıda 4 gol atan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligdeki ilk yarı maçlarda toplamda 29 gol atmış oldu.

Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında 5 gol atarak bu sezon rekor kırdı
10.01.2024 - 21:15,
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Fenerbahçe, Konyaspor maçının ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak bu sezon karşılaşmaların ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atan ilk takım olmayı başardı.

İSTANBULSPOR MAÇINDA DA İLK YARIDA 4 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan İstanbulspor maçını 5-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada attığı 5 golün 4'ünü ise mücadelenin ilk yarısında kaydetmişti. Fenerbahçe, o maçın ilk yarısında attığı 4 golle, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım olma başarısı da göstermişti.

KARŞILAŞMALARIN İLK YARISINDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Konyaspor maçında ilk yarıda 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezon ligde oynanan maçların ilk yarılarında attığı gol sayısını 29'a çıkardı. Karşılaşmaların ilk yarısında en çok gol atan takım olan sarı-lacivertli ekip, ligde daha önce Başakşehir ve Hatayspor maçlarının ilk yarısında 3, İstanbulspor maçının ilk yarısında ise 4 gol kaydetmişti.

Kaynak: DHA
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