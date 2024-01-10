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Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR'ı Emre Kargın oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR'ı Emre Kargın oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın olarak belirlendi. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR\'ı Emre Kargın oldu
10.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:42
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın olacak. Kargın'a AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Kerem Ersoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Konyaspor maçının VAR'ı Emre Kargın oldu - Son Dakika
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