Fenerbahçe Konyaspor\'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk edeceği Konyaspor ile ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile karşılaşan sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Ankara'da oynadığı Süper Lig'in ilk maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar ise sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.

51. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 38 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 131 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçı da Fenerbahçe farklı (4-0, 3-0) kazanırken, kupada oynanan müsabakada Konya temsilcisi üstünlük sağladı.

Rekabetteki farklı skorlar

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

Talisca'dan 6 maçta 5 gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca sezona formda başladı. Oynadığı ilk 5 maçta da gol sevinci yaşayan Talisca, bu sezon tamamı 11'de olmak üzere çıktığı 6 maçta 5 gol atarak takımının yeni sezondaki ilk maçlarda skor yükünü çekti. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

İsmail Kartal ile İlhan Palut, 4. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında yapılan 3 Süper Lig karşılaşmasında da gülen taraf Kartal oldu. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındayken Palut, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.