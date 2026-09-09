Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı'nın kapasitesini 64 bine çıkaracak

Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı'nın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin planının tamamlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı'nın modernize edilmesi ve büyütülmesi için 5 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla başlayacak proje, stadın mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından birinde stadın çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, "Maraton" ve "Fenerium" olarak adlandırılan tribünlere de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

Yaklaşık 50 milyon avro maliyetle Kadıköy'de yer alan stadın kapasitesi bu sürecin sonunda 64 bine çıkacak. Kulübün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlere ilave olarak yaklaşık 25 milyon avro olması planlanıyor.

Bu konu hakkında görüşlerini belirten Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin planlarının tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza projemizi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, projeyi uygun bularak Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir. Ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde projeyi belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz."

İnşaatın yaklaşık 50 milyon avro maliyetinin olduğunu belirten Nihat Özbağı, "Daha önce stadımızı inşa ederken 'Kendi imkanlarımızla yaptık.' cümlesini gururla söylemiştik. Sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden projemizi yine kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon avro olacaktır. Bu projemize izin veren Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.