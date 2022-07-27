Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu - Son Dakika
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Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu

27.07.2022 14:09
Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.

Napoli, transferi internet sitesinden duyururken, Kulüp Başkanı Aurelio de Laurentiis de sosyal medya hesabından Kim Min-Jae'nin sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşarak, "Hoşgeldin Minjae" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin 3+2 yıllık olduğu ve 45 milyon avroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu basına yansıdı.

İtalyan ekibi, 2019 yılında da sarı-lacivertli takımda forma giyen Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

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Son dakika haberleri... Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu Son dakika haberleri... Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu Son Dakika | Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu duyurdu. Son Dakika | Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA

Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu - Son Dakika
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