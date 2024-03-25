Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu\'nun Annesi Vefat Etti

Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda, Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri" dedi.