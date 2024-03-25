Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu\'nun Annesi Vefat Etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, vefat etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun kıymetli annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsuoğlu başta olmak üzere Komsuoğlu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Merhumenin cenazesinin yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.
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