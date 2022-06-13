Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. - Son Dakika
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