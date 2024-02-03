Fenerbahçe Kulübünün Borcu 11 Milyar 466 Milyon Lira

Spor

Fenerbahçe Kulübünün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 11 milyar 466 milyon lira olarak açıkladı.

Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs'ta açıklanan 8 milyar 276 milyon lira olan borcunun 3 milyar 190 milyon lira arttığını, toplam varlığın ise 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.