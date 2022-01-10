Üye Girişi
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı

10.01.2022 22:00
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

Valencia ligde 16 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.

Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.

Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.

Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Taraftardan Mesut Özil'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.

Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.

Mert Hakan ile Belhanda gerginlik yaşadı

Adana Demirspor'un 2. golünün ardından Younnes Belhanda ile Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Halil Umut Meler her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, Mert Hakan Yandaş 72. dakikada oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor kulübesinde bulunan Belhanda'nın yanına gitti ve yeniden gerginlik meydana geldi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika Spor


Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi         
23:39
Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü         
23:33
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
22:15 Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü
22:12 Ali Koç'tan istifa çağrılarına şaşırtan cevap
21:53 HDP'li Semra Güzel itiraf etti: Sözlümdü, çözüm süreci zamanında görüştüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 23:49:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement