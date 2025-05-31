Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı

Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı
31.05.2025 17:49
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

Konyaspor'un golü 4. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Melih Bostan kaydetti. Genç santrfor, bu sezon ligdeki ilk golünü eski takımına attı.

İlk devre 1-0 biterken, Fenerbahçe aradığı golü 75. dakikada buldu. Amrabat'ın savunma arkasına uzun pasında iyi hareketlenen İrfan Can Kahveci, top yere inmeden çok şık bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Fenerbahçe galibiyet golünü ise 82. dakikada buldu. Filip Kostic'in son çizgiden içeriye ortasında Youssef En Neysri bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı. Faslı oyuncu bu sezon ligdeki 20. golünü attı.

Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı

KANARYA LİGİ İKİNCİ TAMAMLADI

Bu sonuçla birlikte ligde Fenerbahçe, puanını 84 yaparak sezonu ikinci sırada tamamladı. Konyaspor ise ligi 46 puanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fahri Sağgül:
    Bu takım ikinci oldu daha ne istiyorsunuz. 16 28 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor Ali Koç istif yönetim istifa Fenerbahçe'nin yeni sezonu beyaz sayfa açması lazım yönetim teknik direktör komple istikamet etmesi lazım acil seneye bu şekil başlasa büyük kaos çıkar 33 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    DZEKO VE TADIC E VEDA TAM DA FENERBAHÇE NİN VİZYONUNU ANLATAN BİR VEDA OLMUŞ TEBRIKLER 3 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    şikenin babası yapıldı. 2 den 1. napacaksınız osimheni mi alacaksınız 2 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    fener gs ye bile maç sattı ikinci olmaları normal 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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