Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Fred ise takımdan ayrı koştu. Lille maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

12.08.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda başladıkları idmanın saha etabında yenileme çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Fred, takımdan ayrı koştu.

İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Lille maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Fransa, Lille, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:32:24. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement