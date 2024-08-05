Fenerbahçe, Lille maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lille maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. Tedavi süreci devam eden Fred ve UEFA listesinde yer almayan Emre Mor idmana katılamadı. Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

05.08.2024 11:38
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Fred katılamadı. UEFA listesinde yer almayan Emre Mor da sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Lille maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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