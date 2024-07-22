Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, yeni transferlerle birlikte avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

22.07.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

Yeni transferler boy gösterecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, İsviçre, Lugano, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden’ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement