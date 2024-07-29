Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 4-3 galip geldiği ilk maçın rövanşında İsviçre ekibi Lugano ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir durumda bulunuyor. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde ise 3. turda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek.

29.07.2024 09:40
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 4-3 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Lugano ile mücadele edecek. İsviçre'de oynanan ve Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı ilk maçta 4-3 galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etmişti.

Avrupa kupalarında 272. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 36. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.

Kanarya, turu geçmesi halinde 3. turda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek.

Lugano, İsviçre Ligine 2'de 2 ile başladı

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.

Robert Jones düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında karşılaşacak - Son Dakika

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