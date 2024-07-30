Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Lugano'nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda turu geçmek için mücadele edecek.

30.07.2024 20:55
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Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 31 İsmail Yüksek), Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

Gol: Dk. 7 Mahmoud (Lugano)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı - Son Dakika

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