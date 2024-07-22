UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 Sezonunda 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 Sezonunda 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Eşleşmelerin ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

22.07.2024 13:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Lille (Fransa)/ Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna)/ Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)/ Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)???????/ APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)/ FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları)/ PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka)/ Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya)/ Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Lugano, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 Sezonunda 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi - Son Dakika

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