Fenerbahçe, Lukaku ile Anlaştı

FENERBAHÇE, Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Belçikalı golcünün, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere bugün saat 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.