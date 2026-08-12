Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku\'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile 6 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi. Geçen sezon sakatlık yaşayan Belçikalı golcüyü detaylı sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe'nin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasının ardından transferi sonuçlandırdığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Napoli ile günlerdir yürüttüğü Romelu Lukaku pazarlıkları sonuç verdi. Sarı-lacivertliler, futbolcu ve kulüple her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin Napoli ile 6 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

LUKAKU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kamuoyunda geçen sezon yaşadığı sakatlık sıkça dile getirilen 33 yaşındaki golcünün sağlık raporları da çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, prensip anlaşmalarının sağlanmasının ardından işi sıkı tutarak Lukaku'yu hemen sağlık kontrolüne soktu.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Detaylı kontrollerden geçen tecrübeli futbolcuda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi. Sağlık kontrollerinin sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin beklendiği üzere transferi hemen sonuca ulaştırdığı aktarıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Lukaku'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız golcünün yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı belirtiliyor. Belçikalı golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları - Son Dakika
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