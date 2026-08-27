Fenerbahçe, Lyon\'u Geçerek Şampiyonlar Ligi\'ne Yükseldi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalma başarısı gösteren takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Fransa'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Aziz Yıldırım, mücadelenin ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına indi. 18 yıl aradan sonra sarı-lacivertli kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan takımı kutlayan Yıldırım, oyuncuları ve teknik kadroyu sergiledikleri performanstan dolayı tebrik etti.