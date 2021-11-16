Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Morutan'ın derbide oynama ihtimali düşük.

Milli maçlar sonrası Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Romanya Milli Takımı'na giden Cicaldau ve Morutan, döndü. Morutan çalışmalara katılmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Morutan'ın sakatlığı olduğunu açıkladı. SON ANA KADAR BEKLENİLECEK Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmesi gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak. YARIN DEVAM Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son Dakika

Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti

Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!