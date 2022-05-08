Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) - Son Dakika

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Vodafone Park'a gelmedi. Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gelmeyeceğini açıklamıştı.

- İstanbul