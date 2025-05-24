Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

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Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı
24.05.2025 16:03  Güncelleme: 16:14
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Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı
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Bursa Mudanya Belediyesi'nin Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Panathinaikos ile oynadığı maçı Mütareke Meydanı'nda dev ekrandan yayınlaması Bursaspor taraftarının tepkisini çekti. Maçın yayınlandığı alanda toplanan çok sayıda Bursaspor taraftarı Başkan Deniz Dalgıç'ı istifaya davet etti.

Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Bursa'da yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.

MAÇI YAYINLAYAN BELEDİYEYE TEPKİ

Bursa Mudanya Belediyesi, maç öncesinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe - Panathinaikos karşılaşmasını Mütareke Meydanı'nda dev ekrandan yayınlanacağını duyurdu. Bunun üzerine Bursaspor taraftarı bu karara isyan etti. Mütareke Meydanı'nda toplanan çok sayıda Yeşil-beyazlı taraftar, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı istifaya çağırdı. Taraftarlar yaptığı tezahüratlarda Bursa'da sadece Bursaspor'un maçlarının yayınlanabileceğini dile getirdi.

TARAFTAR GRUBUNDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu, maç sonrası Mudanya Belediyesini sert bir dille eleştirip istifaya çağırdı. Bir açıklama yayınlanırken yapılan açıklamada, "Mudanya Belediyesi, kamuoyunun tüm haklı tepkilerine, geçmişte yapılan uyarılara ve bu şehirdeki ortak hassasiyete rağmen, İstanbul kulübü sevdasından vazgeçmemiştir. 'Birlik' bahanesiyle yapılan bu organizasyon; Bursa'nın kalbinde başka armaları meşrulaştırmak, çocuklarımızın zihnini başka formalarla doldurmaktır. Siz bu organizasyonu 'ülkeyi temsil' diye yutturmaya çalışıyorsunuz ama biz biliyoruz ki Bursaspor düşmanlığını milli değerlerin arkasına saklama çabasıdır.

Ve ne acıdır ki, yaklaşık 30 kişiyle gerçekleşen bu etkinlik için yüzlerce güvenlik personeli seferber edilmiştir. Yollar kapatılmış, vatandaşlara kimlik kontrolü yapılmış, şehirde huzur bırakılmamıştır. Soruyoruz, 30 kişi için bu kadar masraf, bu kadar güvenlik önlemi neden? Kim için? Bu organizasyonun asıl amacı nedir? Belediyenin bu iş için ayırdığı kaynak ne kadardır? Bu işin arkasındaki organizasyon firması, başkana yakın bir çevreden mi çıkmıştır? Bu sorular cevapsız kalamaz! Bursa'nın kendi öz kaynaklarıyla yapılan bu iş, düpedüz israftır, savurganlıktır, ve hatta yolsuzluk şüphesi taşımaktadır. Bursaspor'un üstüne gölge düşürmeye çalışan her girişim, bu camianın vicdanında mahkum olmaya mahkumdur" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • mustafa sagdic:
    işte bu cahil halk ile bir yere varamayiz 434 12 Yanıtla
  • mehmet:
    Bursayi top sanıyorduk birde Yunan tohumu çıktı desene Yunanlı toplar 13 319 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Yemyeşil Bursa'nın. Bembeyaz oğlanları diyorduk eksik söylüyormuşuz, Rum oe larinida eklemek gerekiyormuş 9 263 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Kadıköy'de, FB stadı çevresinde BJK, GS, TS avrupa maçları yayınlanmalıdır. Eminim yorumlardaki ve oradaki çoğu FBli en büyük GS, BJK, TS diye bağırır :D Herkesin formasıyla istediği yerde maç izleyecebileceği, şampiyonluk kutlayabileceği savunan biri olarak söylüyorum. Burada olayı eleştirenlerden bazıların diğer haber yorumlarında yazdıklarına bi bakın. Aynaya baktıklarında biraz grurları utanma duyguları olsa keşke... :) 216 1 Yanıtla
  • Adam:
    Anlamadınız Panathinakos maçını yayınlamış:) 111 1 Yanıtla
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