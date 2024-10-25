Fenerbahçe - Manchester United Maçında Eşitlik

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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Livakovic – Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri ilk 11'ini sahaya sürdü. İngiliz ekibi Manchester United ise, Onana- Dalot, de Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde başlarken öne geçen taraf konuk Manchester United oldu. 15'inci dakika sol kanatta topla buluşan Garnacho'nun yerden içeri çevirdiği topu Zirkzee bekletmeden Eriksen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta top kaleci Livakovic'in sağından ağlara gitti. Golün ardından iki takımda skoru değiştirecek pozisyonları buldu. Fenerbahçe'nin Tadic ve En-Nesyri ile girdiği pozisyonlarda kaleci Onana gole izin vermedi. Konuk ekip ise Rashford ile yakaladığı pozisyondan sonuç çıkartamadı ve ilk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, En-Nesyri ile golü buldu. 49'uncu dakikada Maximin'in sol kenardan açtığı ortaya kafa vuran Faslı golcü En-Nesyri topu filelerle buluşturdu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

FRED VE AMRABAT ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

MOURİNHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından Fenerbahçe penaltı bekledi. Pozisyon sonrasında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı yerinden takip etti.

ALTAY BAYINDIR'A ÇİÇEK VERİLDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi. 26 yaşındaki file bekçisi daha sonra tribünleri selamladı. Altay'ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.