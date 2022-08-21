Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Suudi Arabistan'ın El Ittifak kulübüne transfer oldu. 29 yaşındaki oyuncu 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.