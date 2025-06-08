Fenerbahçe Medicana Alessia Orro\'yu Transfer Etti

FENERBAHÇE Medicana, Alessia Orro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da yeni sezon öncesinde çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti. 2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan Orro, Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano formalarını terletti. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 'En İyi Pasörü' seçilen Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de 'En İyi Pasör' ödülüne layık görüldü.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Alessia Orro!" ifadesine yer verdi.