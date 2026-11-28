Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank'a 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, Halkbank'a 3-2 yenildi. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sahasında oynanan karşılaşmayı 27-25, 24-26, 23-25, 25-20 ve 15-12'lik setlerle kazandı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Halkbank: Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Sam Deroo, Halit Kurtuluş, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchev Bardarov, Alejandro Rodriguez Fuentes, Jeffrey Paul Jendryk II, Yiğit Hamza Aslan.
Fenerbahçe Medicana: Fernando Gil Kreling Cachopa, Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy Chinenyeze, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Kaan Gürbüz, Mert Mati, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.
Setler: 27-25 | 24-26 | 23-25 | 25-20 | 15-12
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