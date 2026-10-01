Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin'le 1 yıllık sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, libero Caner Dengin ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün açıklamasına göre 2023 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen 38 yaşındaki oyuncu takımda kalmayı sürdürecek.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda libero Caner Dengin ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kulübün açıklamasına göre, 2023 yılından beri sarı-lacivertli takımda forma giyen 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA
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