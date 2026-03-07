Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi 3-2 Yendi

07.03.2026 18:47
Sultanlar Ligi maçında Fenerbahçe, Göztepe'yi zor bir mücadele sonrası 3-2 galip tamamladı.

SALON: TVF Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

GÖZTEPE: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson, (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

FENERBAHÇE MEDICANA: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, de Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

SETLER: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

SÜRE: 148 dakika

Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Ev sahibi Göztepe, taraftarının yoğun desteğini alarak maça başladı ve ilk seti 25-20 galip bitirip 1-0 öne geçti. İkinci sette ise 25-19'luk galibiyet Fenerbahçe'nin oldu. Skor 1-1'e geldi. Üçüncü seti ise 25-22 kazanan Göztepe oldu. Dördüncü sette toparlanan sarı-lacivertliler, 25-23'lük sonuçla durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde Göztepe'yi 15-11 yenen Fenerbahçe Medicana, salondan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi 3-2 Yendi

