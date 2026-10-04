Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 25-12'lik setle 3-0 yendi

Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 25-12'lik setle 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 25-12, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 76 dakika süren maçta Fenerbahçe Medicana ligde ilk haftayı galibiyetle tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Uğur Ateş, Erol Akbulut
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Hande Baladın, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Saliha Şahin, Castillo, Melis Özengin)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Sude Hacımustafaoğlu, Nisan Barut)
Setler: 25-12, 25-17, 25-14
Süre: 76 dakika (24, 27, 25)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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