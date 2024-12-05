Fenerbahçe Medicana, Olympiacos\'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Spor

SALON: Melina Merkouri

HAKEMLER: Igor Schimpl - Christophe Lecourt

OLYMPIACOS PIRAEUS: Pajenk, Kostopoulos, Hasballa, Perrin, Koumentakis, Travica, Tziavras (L), Atanasijevic, Dalakouras, Konstantinidis (L), Masulovic, Tzourits

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Baturalp Burak Güngör (L), Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Salehi, Karyagın, Caner Dengin (L)

SETLER: 25-16, 14-25, 19-25, 37-35, 8-15

SÜRE: 143 dakika (24', 24', 25', 49', 21')

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u 25-16, 14-25, 19-25, 37-35 ve 8-15 setler sonunda 3-2 mağlup etti. Drazen Luburic kaydettiği 33 sayıyla maçın skoreri ve en iyi oyuncusu oldu.