Fenerbahçe Medicana, Olympiacos'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Medicana, Olympiacos'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Fenerbahçe Medicana, Olympiacos\'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u 3-2 mağlup etti. Drazen Luburic, kaydettiği 33 sayıyla maçın en iyi oyuncusu oldu.

05.12.2024 23:47  Güncelleme: 23:49
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SALON: Melina Merkouri

HAKEMLER: Igor Schimpl - Christophe Lecourt

OLYMPIACOS PIRAEUS: Pajenk, Kostopoulos, Hasballa, Perrin, Koumentakis, Travica, Tziavras (L), Atanasijevic, Dalakouras, Konstantinidis (L), Masulovic, Tzourits

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Baturalp Burak Güngör (L), Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Salehi, Karyagın, Caner Dengin (L)

SETLER: 25-16, 14-25, 19-25, 37-35, 8-15

SÜRE: 143 dakika (24', 24', 25', 49', 21')

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u 25-16, 14-25, 19-25, 37-35 ve 8-15 setler sonunda 3-2 mağlup etti. Drazen Luburic kaydettiği 33 sayıyla maçın skoreri ve en iyi oyuncusu oldu.

Kaynak: DHA

Olympiacos, Fenerbahçe, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, Olympiacos'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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