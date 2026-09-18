Fenerbahçe Mert Müldür'ün antrenmanda sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe Mert Müldür'ün antrenmanda sakatlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, oyuncunun tedavi sürecine başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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