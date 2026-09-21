Fenerbahçe, Mert Müldür\'ün menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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