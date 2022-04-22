Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı! - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!

22.04.2022 11:04

Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk hamle geldi. Mesut'un menajerliğini yapan Erkan Söğüt, sözleşmede yer alan kadro dışı kalamayacağına dair maddeyi yönetime hatırlatıp, karardan geri dönmelerini istedi.

Beklenmedik şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, haklarını kullanmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncunun durumunu görüştü.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

MADDEYİ HATIRLATTI

Başkan Ali Koç'un olmadığı görüşmede Mesut Özil'in menajeri taleplerini bildirdi. Sözcü'deki habere göre;Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp "Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı restini çekti.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

AYRILIK KAPISI AÇILDI

Gurbetçi oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Sosyal medyadan tek başına yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

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Ahmet Ketenci, Fenerbahçe, Mesut Özil, Söğüt, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı! - Son Dakika
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