Fenerbahçe, milli futbolculardan yoksun antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, milli futbolculardan yoksun antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, milli futbolculardan yoksun antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun yapılan antrenman core, ısınma, top kapma ve çift kale çalışmalarıyla tamamlandı; sarı-lacivertliler yarın çalışacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleriİsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

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